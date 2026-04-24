Karaman lale tarlalarıyla ziyaretçi çekiyor

Karaman lale tarlalarıyla ziyaretçi çekiyor
Karaman'da baharın gelişiyle açan lale bahçesi, meraklıları için doğal bir stüdyoyu andırıyor.

Karaman'da baharın gelişiyle açan lale bahçesi, meraklıları için doğal bir stüdyoyu andırıyor.

Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu Mahallesi'nde yer alan lale bahçesi, her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Kısa süreliğine açan lalelerle fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler, burada keyifli vakit geçiriyor.

Ziyaretçilerden Dilek Demir Eşmeli, çiçekleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Fulya Daşçı ise Mersin'den ailesiyle tarlayı görmek için geldiklerini, renk cümbüşü sunan lalelerin kendilerini rahatlattığını dile getirdi.

Cansu Güngör de bahçenin herkese açık olmasından mutluluk duyduklarını, fotoğraf çekerek güzel anı biriktirdiklerini ifade etti.

Lale bahçesi, 26 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Usta ismin cenazesinde gerginlik! Damadı ile ünlü oyuncu kavga etti
Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu

Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi