Karaman'da "Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu" açılış programı düzenlendi

Karaman'da, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu" başladı.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine, diksiyon eğitimi konusunda uzman spikerlerce eğitim verilecek.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, etkinliğin açılış programında, Karaman'ın, "Türkçenin resmi dil ilanı" kararının alındığı, dil tarihinin en müstesna şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Dilin, bir milletin hafızası ve kültürünün taşıyıcısı olduğunu, öğretmenlerin de dilin inceliklerini, kültürünü ve değerlerini geleceğe taşıdığını belirten Mert, "Öğrencilerimizin dil bilinci, kendini ifade gücü ve estetik anlayışı, sizlerin doğru ve etkili konuşmasıyla şekillenir. Bu yüzden Türkçeyi doğru ve etkili konuşmak bir beceriden öte, milli bir görevdir. Türkçe sadece bir iletişim aracı değil, tarihimizin, destanlarımızın, türkülerimizin, dualarımızın, masallarımızın dilidir." ifadesini kullandı.

Milletin, nefes alan en kıymetli hazinesinin dil olduğuna dikkati çeken Mert, şöyle konuştu:

"Burada başlattığımız diksiyon kursu, işte bu kıymetli hazinenin daha güzel, daha berrak, daha güçlü yaşaması için atılmış önemli bir adımdır çünkü biliyoruz ki Türkçenin geleceği, onu öğreten siz kıymetli öğretmenlerimizin dilindedir. Bu kurs boyunca, Türkçeyi en doğru, en ahenkli, en etkili şekilde kullanan kıymetli ustalarımız sizlerle olacak. Programın gerçekleşmesine katkı sunan değerli hocalarıma, TRT ailesine, Türk Dil Kurumundaki çalışma arkadaşlarıma ve bu kursu değerli kılan kıymetli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu'nun Türkçeyi doğru, etkili ve estetik biçimde kullanma bilincini artıracağına değinen Gavgalı, şöyle devam etti:

"Türkçeye sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Karaman, bu açıdan tarihi bir role sahiptir. Bizler, bu mirası yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmakla yükümlüyüz. Türkçeyi bilim, sanat ve iletişim dili olarak güçlendirmeyi stratejik hedeflerimiz arasına aldık. Yaz okulunun, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yolunda sizlere ilham vermesini diliyor, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum."

TDK Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete de Türk Dil Kurumu tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek diksiyon eğitiminin, kendileri ve öğretmenlerde güzel anılar bırakacağını söyledi.

Programın ardından TDK Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete tarafından açılış dersi verildi.

Eğitimler, 29 Ağustos'ta sona erecek.