Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Hazırlık Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Karaman'da bu yıl 749'uncusu düzenlenecek Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında, etkinliklerin programı ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Karaman'da bu yıl 749'uncusu gerçekleştirilecek "Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri" hazırlık toplantısı düzenlendi.

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025'te düzenlenen etkinlikler değerlendirildi, bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere ilişkin program içeriği, yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Vali Çiçek, Türk Dil Bayramı'nın şehir için taşıdığı önemin büyük olduğuna dikkati çekerek, bu yıl gerçekleştirilecek etkinliklerin sağlıklı bir şekilde planlanması ve yürütülmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Toplantıya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğan Ali Onuralp ve daire müdürleri katıldı.

500

