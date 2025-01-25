Kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırıda 'yanlışlıkla' öldürüldü

Karaman'da Hacı Celal Mahallesi 673. Sokak'ta Ali Kepir (22) kaldırım üzerinde bekliyordu. Bu esnada yanına gelen kimliği belirsiz şahıs silahıyla peş peşe ateş açtı.

KALDIRIMDA BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Ali Kepir yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kepir, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"HUSUMETLİME BENZETTİM, YANLIŞLIKLA VURDUM"

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın İ.C. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu İ.C.'nin merkeze bağlı Morcalı köyüne kaçtığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla cinayet zanlısını olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen cinayet zanlısı İ.C.'nin husumetlisine benzettiği için Ali Kepir'i yanlışlıkla vurduğu ileri sürüldü.