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Kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırıda "yanlışlıkla" öldürüldü

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Karaman'da 22 yaşındaki bir genç, kaldırımda beklerken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yakalanan katil zanlısı ifadesinde, husumetlisine benzettiği için genci yanlışlıkla vurduğunu söylediği öne sürüldü.

Karaman'da Hacı Celal Mahallesi 673. Sokak'ta Ali Kepir (22) kaldırım üzerinde bekliyordu. Bu esnada yanına gelen kimliği belirsiz şahıs silahıyla peş peşe ateş açtı.

Kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırıda 'yanlışlıkla' öldürüldü

KALDIRIMDA BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Ali Kepir yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kepir, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırıda 'yanlışlıkla' öldürüldü

"HUSUMETLİME BENZETTİM, YANLIŞLIKLA VURDUM"

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın İ.C. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu İ.C.'nin merkeze bağlı Morcalı köyüne kaçtığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla cinayet zanlısını olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen cinayet zanlısı İ.C.'nin husumetlisine benzettiği için Ali Kepir'i yanlışlıkla vurduğu ileri sürüldü.

Kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırıda 'yanlışlıkla' öldürüldü

Kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırıda
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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