Karaman'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Karaman'ın Hacıcelal Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, evde hasar oluştu.
Karaman'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacıcelal Mahallesi 577. Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel