Üye Girişi
Haberler
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Karaman'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Karaman'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Hacıcelal Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, evde hasar oluştu.

Karaman'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hacıcelal Mahallesi 577. Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
img

Osimhen, mahkemeye gidiyor!
img

Türk SİHA'larını Elon Musk'a şikayet edip "Cesur ol" dediler
img

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek

"Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek"
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.