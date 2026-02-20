Haberler

Karaman'da çiftin öldüğü kaza; mesaiye yetişmek isterken olmuş

Güncelleme:
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, 3 çocuk babası Ali Günay ve eşi Ayşe Günay yaşamını yitirdi. Kazanın hastane dönüşünde, Ali Günay'ın mesaiye yetişmeye çalışırken gerçekleştiği öğrenildi. Çiftin cenazesi yan yana toprağa verildi.

KARAMAN'da kazada yaşamını yitiren 3 çocuk babası Ali Günay (43) ile eşi Ayşe Günay (36), son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın hastane dönüşü yaşandığı, fabrikada çalışan Ali Günay'ın mesaiye yetişmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Günay yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ali Günay ve eşi Ayşe Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan kızları Amine Hüna Günay ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amine Hüna'nın tedavisi sürüyor.

KAZA HASTANE DÖNÜŞÜ OLMUŞ

Süt üretim fabrikasında saat 16.00-24.00 vardiyasında çalışan Ali Günay'ın, sabah saatlerinde kızları Amine Hüna Günay'ı yanlarına alıp, eşi Ayşe Günay'ı Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi'ne muayene için getirdiği belirtildi. Dönüşte de mesaiye yetişmek isterken kazanın olduğu bildirildi. Çiftin, 1'i ortaokul, 1'i ilkokula giden diğer 2 oğlunu ise okulda oldukları için yanlarında götürmedikleri öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Günay çiftinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün Ahmet Yesevi Camisi önüne getirildi. Cenazeler cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

