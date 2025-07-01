Karaman'da İl Milli Eğitim Komisyonu Toplantısı yapıldı

Karaman'da, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan başkanlığında İl Milli Eğitim Komisyonu toplantısı yapıldı.

Çalışkan, 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, eğitimde niteliği artırmaya yönelik çalışmaların süreklilik arz ettiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir eğitim sistemi inşa etmenin temel şartının uygulamayı sahada doğru analiz etmek ve çözüm önerileri geliştirmekten geçtiğini anlatan Çalışkan, bu doğrultuda yöneticilerin katkılarının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan güncel mevzuatların yerel düzeydeki yansımaları da değerlendirildi.