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Karaman'da Ahilik Haftası kutlandı

Karaman'da Ahilik Haftası kutlandı
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Karaman'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Karaman'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ve Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şuayip Dik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yılın ahisi ve kalfasına plaket ve belgeleri verildi.

Ardından protokol üyeleri ve esnaf, bando eşliğinde Türk Dili Parkı'na yürüdü.

Burada devam eden etkinlikte Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşlara ahi pilavı ikram etti.

Kaynak: AA
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