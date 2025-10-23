Haberler

Karaman'da AFAD Koordinesinde Büyük Tatbikat Gerçekleşti

Güncelleme:
Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından koordine edilen tatbikatta, enkaz arama-kurtarma, yangın ve kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditlere müdahale senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı. Çalışmaya 282 personel ve 65 araç katıldı.

Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, saha tatbikatı düzenlendi.

Üniversite Mahallesi'ndeki AFAD Eğitim Parkurunda düzenlenen tatbikatta enkazda arama-kurtarma, afet anında yangın ve kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditler durumlarında yapılacak müdahaleler canlandırıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen çalışmaya, AFAD ekipleri, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Türk Kızılay, belediye ve diğer kurumlar katıldı.

Tatbikatta 282 personel ve 65 araç görev aldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
