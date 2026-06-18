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Karaman'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü, keklik popülasyonunu artırmak ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla Nunu Vadisi'nde 400 kınalı kekliği doğaya bıraktı. Ayrıca kırsal alanlarda keneyle biyolojik mücadeleye katkı sağlanması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezlerinden Karaman'a kınalı keklik getirildi.

Vali Hayrettin Çiçek ile beraberindekiler, Nunu Vadisi yakınlarında 400 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

Keklik popülasyonunun artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle, biyolojik mücadeleye katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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