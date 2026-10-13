Karamahmutoğlu, T24 engelini örnek göstererek medyanın susturulduğunu öne sürdü

(ANKARA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, fon krizine ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin bu en büyük borsa dolandırıcılığı konuşulmasın, haber yapılmasın ve Türk halkı bu rezaleti duymasın isteniyor. Vatandaşı bilgilendirme çabasında olan gazeteciler ve medya kuruluşları; gözaltılarla, tutuklamalarla, yayın yasaklarıyla ve cezalarla susturuluyor" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin bu en büyük borsa dolandırıcılığı konuşulmasın, haber yapılmasın ve Türk halkı bu rezaleti duymasın isteniyor. Vatandaşı bilgilendirme çabasında olan gazeteciler ve medya kuruluşları; gözaltılarla, tutuklamalarla, yayın yasaklarıyla ve cezalarla susturuluyor. Bir örnek olarak, internet haber sitesi T24 erişime engellendi. Gazeteci Doğan Akın'ın dünyaya açılan penceresi T24'e erişim günlerdir kapalı. AKP adaletinin 'düşman ceza hukuku' uygulaması, yerleşik bir kural haline gelmeye başladı. Gazeteciler Şaban Sevinç, Mustafa Balcı, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel siyasallaşan yargı yoluyla susturulmaya çalışılırken, bunların cezalandırılması üzerinden tüm medyaya gözdağı veriliyor."

Kaynak: ANKA