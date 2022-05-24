Karaisalı'da öğrenciler, vatandaşlara kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaisalı'da öğrenciler, vatandaşlara kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı

AA - Ahmet Başğen - Güncel
 - Güncelleme:
Karaisalı'da öğrenciler, vatandaşlara kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde öğrenciler tarafından vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde öğrenciler tarafından vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.

İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte, Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sağlık eğitimi gören öğrenciler, isteyen vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.

Gün boyunca süren etkinlikte vatandaşlar, tansiyon ölçtürerek, kan şekeri seviyelerini öğrendiler.

Okul Müdürü Abdulkadir Yeşilkuş, etkinlikte yaptığı açıklamada öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı sağlık eğitimlerini verdiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Yeşilkuş, şunları kaydetti:

"Amacımız sağlık sektöründe uzmanlaşabilecek, tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden, hasta haklarına saygılı, gelişmiş sağlık teknolojisi ile topluma kaliteli sağlık hizmeti verecek öğrenciler yetiştirmek."

Etkinlikte kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptıran vatandaşlar da öğrencilere teşekkür etti.

AA / Ahmet Başğen - Güncel

Anadolu Lisesi, kan şekeri, Karaisalı, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title