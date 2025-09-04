Karahöyük'te 3.500 Yıllık Eserler Bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde kazısı süren Karahöyük'te yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen testi, tabak ve kupalı bardak gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Meram'da kazısı süren Karahöyük'te buluntular, kazı ekibi başta olmak üzere bilim dünyasında da heyecan uyandırıyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan'ın kazı başkanlığını yürüttüğü höyükte, gün yüzüne çıkarılan buluntular, yıllar öncesine ait bilgilere ışık tutuyor.

Kazının dördüncü yılında, tüccara ait gümüş plakalar, oyuncak, figürinler ile evin bir bölümünden testi, tabak ve kupalı bardaktan oluşan takım gün yüzüne çıkarıldı.

Höyük, milattan önce 2000'lere tarihleniyor

Kazı Başkanı Doç. Dr. Arıkan, AA muhabirine, Konya Karahöyük'ün Anadolu ve ön Asya arkeolojisi açısından önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Höyüğün eski Hitit dönemine kadar kesintisiz bilgileri barındırdığına dikkati çeken Arıkan, "Burada 10 höyük var. Bunların hepsini kendi içinde anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Höyüğün güneybatısındayız, yukarıda da çalışmalarımız var. Durduğumuz yer, yaklaşık milattan önce 2000'lere tarihleniyor." dedi.

Arıkan, açığa çıkarılan bölümün kamu binası olduğuna değinerek, buradaki yapı malzemeleri ile bölümler üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

"Günlük hayata ve üretime dair bilgileri toplamaya devam ediyoruz"

Bu yıl kazı sezonunda ilginç buluntular elde ettiklerine dikkati çeken Arıkan, şöyle konuştu:

"Kamusal yapının içinde kremasyon mezarlar ile inanç dünyasına dair bir sunak var. Tarımsal aktivitelere, günlük hayata ve üretime dair bilgileri toplamaya devam ediyoruz. 3500 yıllık kilden yapılmış boğa figürini var. Çocuk her zaman çocuk onun da bir şeylerle oynaması, oyalanması gerekiyor. Tekerlekli veya hayvan minyatürleri oyuncak. Kurşundan yapılmış ve nazarlık gibi kullanılan tanrıça figürin var. Yeme içme faaliyeti olan yerden testi, yonca ağızlı testi ile tabağın bir arada olduğu mutfak seti bulduk. Set olarak bulundu. Bardağın restorasyonu tamamlandı, tabağın restorasyonu devam ediyor. Eserler, müzede sergilenmeye hazırlanıyor."

Arıkan, höyükte 60 bebek mezarının bulunduğunu kaydetti.

Tüccarın sermayesi gümüşler kumaşa sarılı bulundu

Höyüğün döneminin en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunun bilindiğini anlatan Arıkan, kumaşa sarılı gümüş levhaların bulunmasının heyecan uyandırdığını bildirdi.

Buluntu üzerine çalışmaların sürdüğünü belirten Arıkan, "Bir tüccarın sermayesi olsa gerek. Tüccarların olduğunu biliyoruz. Ama ilk defa tüccarlara daha yakından dokunuyoruz. Konya'nın ilk ticaret odası burası. Nasıl bugün her tüccarın bir vergi numarası, imzası varsa aynıları 3 bin 500 yıl önce de var. Onların mühürleri, mühür baskıları ve bu şekilde gümüş parçacıklar olarak bulunabiliyor. Sayma kili diyeceğimiz üzerinde işaretler olan küçük bir parça bulduk." ifadelerini kullandı.