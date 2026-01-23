Haberler

İnşaatta Taşınabilir Soba Kullanan Usta

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kalıp ustası, dondurucu soğuktan korunmak için inşaat alanında özel bir yöntem geliştirerek, sırtında ateş taşıyan bir yapı oluşturdu. Görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde kalıp ustası Emre Bulut, inşaatta teneke içinde yaktığı ateşi, sırtına yerleştirdiği koruyucu levha yardımıyla taşıyarak, dondurucu soğuktan korunmaya çalıştı. Bulut'un görüntüleri, sanal medyada ilgi odağı oldu.

Bulancak ilçesinde etkili olan soğuk hava, açık alanda çalışan işçileri zor durumda bırakınca, inşaat ustası Emre Bulut çareyi 'taşınabilir soba' yapmakta buldu. Çalışırken sabit bir ateşin başında duramayan Bulut, bir teneke içinde yaktığı ateşi, sırtına yerleştirdiği koruyucu levha yardımıyla sırtına sabitledi. Bulut'un, sırtında yanan ateşle inşaatta kalıp çakıp, mesaisine devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bulut, görüntüleri, sanal medya hesabından 'Hava soğuk evde kal' notuyla paylaştı. Takipçileri ise 'Karadeniz zekası iş başında', 'kendi kalorifer sistemini kurmuş' yorumlarında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com

