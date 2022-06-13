Karadeniz sahilinde 300 metrede, 80 kilogram çöp

KARADENİZ'de yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleri ile biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiği deniz ve kıyılarda kirliliğe neden oluyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ve Deniz Elçileri Topluluğu üyeleri, Sarayköy plajında 300 metrelik kıyı şeridinde, 1 saatte yüzde 90'ı plastik 80 kilogram çöp topladı. Doç. Dr. Ülgen Aytan, "Plastikler deniz yaşamı için çok büyük bir tehdit" dedi.

Doğu Karadeniz'de yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleri ile biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiği deniz ve kıyılarda kirliliğe yol açıyor. Çoğu plastiklerden oluşan çöpler, dalgalarla sahile taşınıyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ve Deniz Elçileri Topluluğu üyeleri, Sarayköy plajında 300 metrelik kıyı şeridinde, 1 saatte yüzde 90'ı plastiklerden oluşan 80 kilogram çöp topladı.

Günlük hayatta kullanılan plastiklerin büyük kısmının tek kullanımlık plastiklerden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Aytan, "Yapmamız gereken şey öncelikle tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkarmak. Plastik poşet uygulaması ile birlikte Karadeniz'de ciddi anlamda denize giren yeni alışveriş poşeti miktarında azalmalar gözlemledik. Bu diğer tek kullanımlık plastiklere de uygulanırsa, benzer yaptırımların doğa üzerindeki baskıyı azaltmada etkili olacağını düşünüyorum. Yine bertarafın doğru şekilde yapılması lazım. Özellikle Karadeniz'de kıyı boyunca yapılan dolgular ve nehir vadisine yapılan boşaltımlar denize çok büyük bir plastik girdisi sağlıyor. Yerel yönetimlerin bunu göz önünde bulundurarak Karadeniz'e giren plastik miktarını azaltmada büyük çaba sarf etmesi gerek" diye konuştu.