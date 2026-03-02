MEMLEKET SOFRASI - Maydanoz köftesi

Karadeniz yöresinin özgün lezzetlerinden maydanoz köftesi, sofraları süslemeye devam ediyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bartın'ın lezzetlerinden maydanoz köftesinin yapımı anlatıldı.

Geçmişi yüz yıla dayanan, geçmişe nazaran sofralarda daha az yer alsa da yerel kültürün önemli bir parçasını oluşturan maydanoz köftesi, bulgur, un, maydanoz ve çeşitli baharatlardan oluşuyor.

Özellikle taze maydanoz ve çeşitli baharatların verdiği aromayla damaklara hitap eden yemek, yılın her döneminde hazırlanabiliyor ve doyurucu özelliği dolayısıyla tercih ediliyor.

Besin değerleri açısından oldukça zengin bir yemek olan maydanoz köftesi, yaz aylarında soğuk servis ediliyor.

Kalabalık sofralar için aile bireyleri veya komşularla hazırlanması bakımından sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine de katkı sunan yemek, ramazanda, bayramlarda ve özel günlerde tüketilip misafirlere ikram ediliyor.

Maydanoz köftesinin tarifini AA muhabirine anlatan 25 yıllık aşçı Gülay Yalçın, yemeğin taze maydanoz ve baharatlar ile farklı lezzet sunmasının yanında besin değerleri açısından çok zengin olduğunu söyledi.

Yalçın, "Maydanoz köftesi evde tek taşına yapılabildiği gibi bayramlarda veya özel günlerde kalabalık sofralar için hazırlanan mantı, gözleme, börek yapımı gibi el emeği gerektiren çeşit olması dolayısıyla dayanışma da gerektiriyor. Hamur haline getirilen karışımın top top köfte haline getirilmesi sırasında yardım gerektiren yemek, toplumsal bağların güçlenmesine katkısıyla sosyal ve kültürel açıdan da önemli bir yere sahip." dedi.

Yemeğin evlerde sevilerek tüketildiğini ve eşiyle işlettikleri yemek imalathanelerinde de müşterilerine sunduklarını anlatan Yalçın, maydanoz köftesinin tok tutması dolayısıyla iftar ve sahurda tercih edildiğini sözlerine ekledi.

Maydanoz köftesi için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (6-8 kişilik)

1 demet maydanoz2 su bardağı pilavlık bulgur2-2,5 su bardağı sıcak su3 çorba kepçesi un3 baş orta boy kuru soğanYarım çay bardağı zeytinyağıGöz kararı salçaİsteğe göre pul biberİsteğe göre karabiber1 tatlı kaşığı tuzSos

Yoğurt5-6 diş sarımsak2-3 yemek kaşığı yağGöz kararı ve isteğe göre karabiber, kırmızıbiber, naneYapılışı

1. Bulgur sıcak suyla ıslatılıp şişirmeye bırakılır.

2. Suyunu çeken bulgura ince kıyılmış maydanoz, pul biber, karabiber, tuz ve unun yarısı konulup kontrollü olarak su ekleyerek yumuşak hamur kıvamına getirilir.

3. Bir kaseye su alınır ve el ıslatılıp avuçla ceviz büyüklüğünde toplar yapılır.

4. Hazırlan toplar un serili tepside harmanlanarak unlanır.

5. Derin bir tencerede salça, zeytinyağı, ince kıyılmış soğan, baharat eklenip kavrulur.

6. İki buçuk bardak kadar kaynamış su ilave edilerek maydanoz köfteleri kaynayan suya bırakılır ve yapışmaması için belirli aralıklarla karıştırılır.

7. Pişen maydanoz köfteleri kepçe yardımıyla yemeğin suyuyla servis tabağına alınır.

8. Sos için 2-3 kaşık yağ, isteğe göre karabiber, kırmızıbiber ve naneyle cezvede eritilir.

9. Bir kasede rendelenen sarımsak ve yoğurt çırpılır.

10. Maydanoz köftelerinin üzerine sarımsaklı yoğurt ve sos eklenerek servis edilir.