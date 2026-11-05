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Karadeniz Ereğli'de Hükümet Konağı'na geçişin 1 ayda tamamlanması planlanıyor

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Karadeniz Ereğli'de Hükümet Konağı'na geçişin 1 ayda tamamlanması planlanıyor
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Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Hükümet Konağı'na taşınma işlemlerinin başladığını bildirdi. Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün yer alacağı binaya kademeli geçilecek, çalışmaların yaklaşık 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, yapımı tamamlanan Hükümet Konağı'na taşınma işlemlerinin başladığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, Kaymakamlık ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün yer alacağı Hükümet Konağı'na kademeli olarak geçileceğini belirterek, çalışmaların yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Modern ve entegre bir hizmet alanı sunacak binanın, 10 bin metrekaresi Hükümet Konağı, 5 bin metrekaresi ise İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak planlanıyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Karadeniz Ereğli Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı, Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2027 mali yılı performans programı, 2027 ve izleyen iki yıl gelir gider bütçeleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması bütçesi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, borçsuz belediyeler arasında yer aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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