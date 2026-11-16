Karadeniz Ereğli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Kıyıcak mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçtiği sırada kavşaktan çıkış yapan A.Y'nin kullandığı 34 GIT 671 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü A.Y. ile araçta bulunan İ.K. yaralandı.

Yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA