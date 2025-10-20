Haberler

Karadeniz Ereğli Belediyesi Afişlere Karşı Denetim Başlattı

Karadeniz Ereğli Belediyesi Afişlere Karşı Denetim Başlattı
Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, izinsiz afişlere yönelik denetimlerde bulunarak, yasaya aykırı olarak asılmış olan afişleri kaldırdı ve ilgili kişilere para cezası uyguladı. Ayrıca, zeka testi uygulayıcı eğitimi düzenlenerek psikologların hizmet sunum kapasiteleri artırıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte izinsiz afişlere yönelik çalışma başlattı.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle otobüs duraklarında inceleme yapıldığını belirterek, afişlerin kaldırılarak kişi ve kurumlara cezalar kesildiğini kaydetti.

Duvarlara, direklere ve otobüs duraklarına asılan izinsiz afişlerin çıkardığını aktaran Aydın, "Cadde, meydan, sokak, otobüs durakları, elektrik direkleri ve benzeri yerlere izinsiz afiş asmak yasaktır. Yönetmeliğe göre 2 bin 953, Kabahatler Kanunu'na göre de 2 bin 953 ila 91 bin 658 lira arasında cezası var." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için zeka testi uygulayıcı eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, psikologlara yönelik "Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-IV)" uygulayıcı eğitimi tamamlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Klinik Psikolog Sibel Karahan verdi.

Programa, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu'daki kamu hastanelerinde psikolog olarak görev yapan 12 uygulayıcı adayı katıldı.

Faaliyette WISC-IV test kitinde yer alan ölçme araçlarına ilişkin teorik bilgiler ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitim programı sayesinde zeka testi uygulayabilen psikolog sayısı artırıldı, hizmet sunum kapasitesi geliştirildi, test için bekleme süreleri azaltıldı ve psikologların kitlere erişimi kolaylaştı.

Program sonunda İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan ve başkan yardımcısı Hasret Birinci, katkılarından dolayı Karahan'a teşekkür belgesi verdi.

