Trabzon ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne ( Ayt ) girdi.

Trabzon'da Ayt'ye yaklaşık 24 bin kişi katıldı.

Ortahisar, Yomra, Araklı, Sürmene, Of, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerindeki sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Ailelerin sınav salonlarının önündeki heyecanlı bekleyişleri sürüyor.

Polis ekipleri de sınav merkezlerine ulaşımda sorun yaşayan bazı öğrencilere yardımcı oldu.

Rize'de AYT sınavına 4 bin 225 öğrenci, Artvin'de ise 2 bin 991 öğrenci katıldı.

Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta da adaylar üniversiteli olabilmek için sınav heyecanı yaşıyor.