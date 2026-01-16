Mayın tehdidine karşı Karadeniz'de ortak deniz güvenliği eğitimi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından teşkil edilen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubunun eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14-15 Ocak 2026'da, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından teşkil edilen MCM Black Sea Görev Grubunun 8'inci aktivasyon faaliyetleri kapsamında, sancak gemisi 'TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi' ve mayın avlama gemisi 'TCG Ayvalık', diğer MCM Black Sea unsurlarıyla birlikte Burgaz/Bulgaristan açıklarında eğitimler icra etti."