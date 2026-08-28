Haberler

Kastamonu'da gemi su aldı: 13 kişi tahliye edildi

Kastamonu'da gemi su aldı: 13 kişi tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su alan Palau bayraklı ticari gemideki 13 mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek İnebolu Limanı'na getirildi. Sağlık kontrolü sonrası taburcu edilen mürettebatın ardından, geminin kurtarılması için hava şartlarının düzelmesi bekleniyor.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su aldığı tespit edilen ticari gemideki 13 kişi tahliye edildi.

Karadeniz'in 26 mil açıklarında Palau bayraklı "SVETOSLAVA" isimli ticari geminin makine dairesinin gece saatlerinde su aldığı bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

TCSG-96 ve KB-40 botuyla gemiye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemide bulunan 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu Limanı'na getirdi.

Ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine sevk edilen mürettebat, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Açığa demirleyen geminin olumsuz hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne?

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı
58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Son çağrı yapıldı

58 yıllık meyve suyu devi için kritik eşik! Son çağrı yapıldı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı

İsrail ateşle oynuyor! Başkente önce topçu ateşi, ardından baskın
Ortalığı karıştıran Torreira paylaşımı! İşin aslı çok başka çıktı

Ortalığı karıştıran kare!

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Bu ne hal Salah? Herkes aynı soruyu soruyor