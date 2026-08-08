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Karadeniz'de saldırıya uğrayan NADEZHDA gemisi Samsun'da

Karadeniz'de saldırıya uğrayan NADEZHDA gemisi Samsun'da
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Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisi Samsun'a getirildi.

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisi Samsun'a getirildi.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na yaklaşık 20 deniz mili açıkta bulunan gemide yüklü olan boş dorselerin başka bir gemiye nakledilmesinin ardından dün gece hareket eden "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisi, Samsun açıklarına ulaştı.

Gemi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin gözetiminde, römorkörler yardımıyla Samsun Limanı'na yanaştırıldı.

Limana demir atan geminin güvertesinde büyük hasar olduğu görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos'ta Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisinde 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 kişilik mürettebatın bulunduğunu ve gemide bulunan denizcilerin Rusya deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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