Karadeniz'de 4 ilde kar nedeniyle 430 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Karadeniz'de 4 ilde kar nedeniyle 430 köye ulaşım sağlanamıyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Karadeniz'de 4 ilde kar nedeniyle 430 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 430 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 430 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden olmaya devam ediyor.

Almus'ta 12, Erbaa ve Reşadiye'de de 15'er olmak üzere 42 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta da etkili olan kar yağışının ardından Ayancık ilçesinde 19, Gerze'de 5, Türkeli ve Boyabat'ta üçer olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise kar nedeniyle ilçelerden İnebolu'da 36, Azdavay'da 34, Cide'de 35, Devrekani'de 30, Küre ve Çatalzeytin'de 29'ar, Bozkurt'ta 19, Daday'da 9, Hanönü, Seydiler ve Abana'da dörder, Ağlı ve Araç'ta yedişer, Doğanyurt'ta 12, İhsangazi'de 5, Pınarbaşı'nda 15, Şenpazar'da 18 olmak üzere 297 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya il genelinde de 61 köy yolu ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Kastamonu, Amasya, Tokat, kar, Güncel, Haberler

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