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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Karadeniz Samsun Deprem AFAD Güncel Haberler

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