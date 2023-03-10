Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
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Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel