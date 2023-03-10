Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Karadeniz Samsun Deprem AFAD Güncel Haberler

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