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Karadağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği

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Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri, ilkokul öğrencileri ve veliler bir araya geldi. Türkiye ve Karadağ milli marşlarının okunduğu etkinlikte çocuklar gösteriler izledi ve dans etti.

Karadağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkent Podgoritsa'daki Budo Tomovic Kültür ve Bilgi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda ilkokul öğrencisi ve velileri katıldı.

Türkiye ve Karadağ milli marşlarının okunduğu etkinlikte iki ülkenin bayraklarını dalgalandıran çocuklar, gösterileri izledi.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan burada yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsatarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek çocuklara hediye ettiğini söyledi.

Kalkavan, "Bu bayram, çok derin ve büyük anlamlar yüklüdür. Temsilciliklerimiz vasıtasıyla dünyanın dört bir yanında bu bayramı kutluyoruz. Bu bayram, barış ve kardeşlik gibi değerlerin içtenlikle paylaşılmasına, genç nesillerin erken yaşta dostluk köprüleri kurmalarına ve farklı kültürlerin buluşmasına, kaynaşmasına vesile teşkil etmektedir." diye konuştu.

Çocukların insanlığın umudu, geleceği ve önemli hazinesine olduğunu vurgulayan Büyükelçi Kalkavan, "Çocuklarımızın eğitimi konusunu ne kadar ciddiye alır ve benimsersek yarınlara o denli güvenle bakabilir, bireysel ve ulusal hedeflerimize yaklaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte çocuklar şarkılar eşliğinde dans etti.

Kaynak: AA / Güncel

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