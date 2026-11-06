Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karadağ AB müzakerelerinde 2 faslı geçici kapatarak 23'e ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadağ, Brüksel'de düzenlenen Karadağ-AB Hükümetlerarası Konferansı'nda 2 faslı daha geçici olarak kapattı. Başbakan Milojko Spajic, 33 fasıl içinde kapatılan fasıl sayısının 23'e ulaştığını ve yıl sonuna kadar tüm fasılları kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Balkan ülkesi Karadağ, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü katılım müzakerelerinde 2 faslı daha geçici olarak kapattı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic başkanlığındaki hükümet heyeti, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Karadağ-AB Hükümetlerarası Konferansı'na katıldı.

Konferansta, "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası" fasılları geçici olarak kapatıldı.

Spajic, konferansın ardından AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne ile ortak basın toplantısında konuştu.

Brüksel'den Karadağ vatandaşları için harika haberlerle geldiğini belirten Spajic, kapatılan fasıl sayısının 33 fasıl içinde 23'e ulaştığını ifade etti.

Spajic, "Yıl sonuna yaklaşırken sonuç alıyoruz. Önümüzdeki haftalarda da tüm fasılları yıl sonuna kadar kapatmak için güçlü şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Böylece haziranda katılım antlaşması imzalanacak, biz de 2028'de tarihi hedefimiz olan tam üyeliğe ulaşacağız." diye konuştu.

Hırvatistan ile ilişkilerdeki meselelere ilişkin soruya Spajic, her açık meselenin Avrupa tarzında çözülmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı

Sınav kopya şebekesi çökertildi! Kurdukları düzenek şaşırttı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti

Hilal öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattı

Eşinden ihmal iddiası! 11 saatlik ameliyatta o ilaç detayı
Dünya medya temsilcileri Çin'de! Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu

Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu
Halı saha maçında akılalmaz rezalet! Silah bile çıktı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı15

8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
Almanya ve Avusturya'da Cadılar Bayramı şekerlemelerine iğne ve çivileri çocuklar koymuş

Cadılar Bayramı'ndaki "şekerleme" skandalından çocuklar çıktı
Eskişehir'de eşini öldürüp 8. kattan atlayan sanık hakim karşısında! Komşusuna 'Eşim balıktan zehirlendi' notu bırakmış

'Eşim balıktan zehirlendi' notu bırakmıştı! Gerçek bambaşka