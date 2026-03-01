Haberler

Pakistan'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 8 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki olarak bir grup protesto düzenledi. Göstericilerin konsolosluğa girmeye çalışması üzerine polis müdahalede bulundu, çıkan çatışmalarda 5 kişi yaralandı.

Pakistan'nın Karaçi şehrinde ABD- İsrail ortaklığında İran'a yönelik düzenlenen saldırılara tepki gösteren kalabalık bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik dün başlattığı ortak saldırılar pek çok ülkede tepkiyle karşılandı. Pakistan'nın Karaçi şehrinde saldırılara tepki gösteren kalabalık, ABD Büyükelçiliği'ne saldırdı. Göstericilerin tepkisinin ardından büyükelçiliği koruyan güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Lahor'da 5 bin kişi ABD ve İsrail'e tepki gösterdi

Pakistan'ın Lahor kentinde yaklaşık 5 bin kişi ABD-İsrail ortak saldırılarını protesto etti. Protestocular "Kahrolsun ABD" ve "ABD teröristtir" sloganları attı. Protestocular, ABD-İsrail ortaklığında dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in portrelerini taşıdı.

Pakistan'ın diğer bazı şehirlerinde de barışçıl gösteriler düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ecem Şahinli Ögüç
