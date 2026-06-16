Sığla ormanlarıyla çevrili Karacaören baraj gölleri ziyaretçilerini büyülüyor

Burdur'un Bucak ilçesi sınırlarında yer alan Karacaören 1 ile Karacaören 2 baraj gölleri, doğal güzelliği dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Isparta ile Burdur arasında bulunan ve Aksu Çayı'ndan beslenen Karacaören, sığla ormanları ve baraj gölünün durgun suyunun birleşimiyle eşsiz bir manzara sunuyor.

Bölgenin en dikkati çeken noktalarından biri olan Karacaören 1 Barajı'ndaki Bayraklı Tepe, göl manzarasına hakim konumuyla ziyaretçilerini adete büyülüyor.

Karacaören 2 Barajı'nda ise güneş enerjisiyle çalışan çevre dostu teknelerle düzenlenen turlar yoğun ilgi görüyor.

Kara yoluyla ulaşımın bulunmadığı bölgeye gerçekleştirilen turlarda ziyaretçiler, iki baraj arasındaki sığla ağaçlarının oluşturduğu, mavi ve yeşilin farklı tonlarının bir araya geldiği nadir ekosistemi görebiliyor.

Bölge, güneşli havalarda ayrı, yağışlı havalarda ise farklı bir güzelliğe bürünerek doğa tutkunu ve fotoğrafçılarını ağırlıyor.

Baraj gölünde elektrikli tekne işletmeciliği yapan Alim Büyük, AA muhabirine, yüzde 100 doğa dostu elektrikli teknelerle bölgeye turlar düzenlediklerini söyledi.

Karacaören 1 ve Karacaören 2 baraj gölleri arasında, sığla ormanlarının bulunduğu güzergahta ziyaretçilere eşsiz bir doğa deneyimi sunduklarını belirten Büyük, doğal güzellikleri görmek isteyenlerin turlara yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Büyük, "Irmağın turkuaz suları ile baraj gölünün mavisinin iç içe geçtiği bu eşsiz manzarayı görmek isteyenler, turlarımıza katılarak sığla ormanlarını yakından keşfetme fırsatı buluyor. Tamamen elektrikli sistemle çalışan teknelerimiz sayesinde doğaya zarar vermeden hizmet veriyoruz." dedi.

Sığla ağaçlarının dünyada sınırlı bölgelerde yetişen endemik türlerden biri olduğuna dikkati çeken Büyük, "Türkiye'de bu ağaçlar ağırlıklı olarak Muğla ve Karacaören havzasında bulunuyor. İki baraj arasında kalan Aksu Çayı üzerindeki sığla ormanlarına karadan ulaşım imkanı yok. Bu nedenle ziyaretçiler bölgeyi yalnızca teknelerle gezebiliyor." diye konuştu.

-Yağmurla oluşan görsel ziyaretçileri büyüledi

Bölgeyi ailesiyle ziyaret eden Muhammet Kaya ise doğayı seven birisi olduğunu vurgulayarak, "Ortam gerçekten çok güzel. Ailemle keyifli bir gün geçirdik. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Ayhan Yücel Tanıtmış da arkadaşlarının tavsiyesiyle bölgeye geldiklerini anlatarak, "Bugün yağan yağmur manzarayı daha da güzelleştirdi. Ormanların arasında oluşan sis farklı bir atmosfer oluşturdu. İlk kez geliyorum ve bu kadar etkileyici bir doğa manzarası beklemiyordum. Böyle doğal alanları koruyarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor." dedi.

İstanbul'dan gelen İnan Ege Aka ise bölgenin kendisini hayran bıraktığına işaret ederek, "Buradaki fotoğrafları görenler burayı Amazonlar ya da Güneydoğu Asya'daki tropikal bölgeler sanabilir. Çok farklı ve etkileyici bir doğa var. Bu güzelliği anlatmak zor, yaşamak gerekiyor." diye konuştu.