Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı bölgede, kayak merkezine giden yol kapandı.
İlçe merkezinde ise aralıklarla yağmur etkili oluyor.