Karacabey Polisi, Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla pazar yerinde bilgilendirme broşürü dağıttı. Bu tür çalışmalarla dolandırıcılık suçlarının önlenmesi hedefleniyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, pazar yerindeki vatandaşlara dolandırıcılığa karşı bilgilendirme broşürü dağıttı.
Bu tür çalışmalarla vatandaşların dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesinin hedeflendiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel