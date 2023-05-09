Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karacabey'de servis minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Karacabey'de servis minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Güncel Haberler

Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan servis minibüsünün takla atıp buğday tarlasına devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan servis minibüsünün takla atıp buğday tarlasına devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Bursa'dan Balıkesir yönüne giden Yusuf E. (35) yönetimindeki 16 S 8627 plakalı işçi taşıyan servis minibüsün lastiği Karacabey ilçesi yakınlarındaki Çingençeşme mevkisinde patladı. Sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, takla atarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Kazada, sürücü ile 7 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Güncel

Karacabey Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title