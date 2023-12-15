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Karacabey'de Sahte İçki Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 13:03 Güncelleme: 13:04 Abone Ol

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polisin düzenlediği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinin deposunda yapılan aramada kaçak alkol, rakı ve viski yapımında kullanılan kitler ile sahte etiket ele geçirdi.