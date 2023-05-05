Karacabey'de okul saldırısı: Müdür yardımcısı tabancayla vuruldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir öğretmen tarafından saçının çekildiğini iddia eden bir kişi, okula gelerek müdür yardımcısına tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan müdür yardımcısı hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde ana sınıfında eğitim gören kızı H.Y.'nin (4), öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden Ferdi Y. (28), geldiği okulda, müdür yardımcısı İsmail Küçük'e (51) tabancayla ateş açtı. Bacağına mermi isabet eden Küçük yaralanırken, saldırgan okuldan kaçtı. Ferdi Y.'nin okuldan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun ana sınıfında eğitim gören kızı H.Y.'nin, sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden Ferdi Y., akrabası O.Y. (26) ile okula geldi. Müdür yardımcısı İsmail Küçük ile konuşan ve öğretmeni şikayet eden, Ferdi Y., Küçük ile okul müdürünün odasına yöneldi. Ferdi Y., bu sırada, bir anda belinden çıkardığı tabancayla önünde yürüyen müdür yardımcısı İsmail Küçük'e ateş etti. Bacağından yaralanan Küçük, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ferdi Y. koşarak okuldan kaçtı. Okuldaki öğretmenler tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y., ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan Ferdi Y. ile akrabası O.Y.'nin okula geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ferdi Y. saldırının ardından koşarak okuldan çıkıp uzaklaşırken, yaralanan müdür yardımcısı İsmail Küçük'ün öğretmenlerin yardımıyla okuldan çıkarıldığı, Ferdi Y. ile birlikte okula gelen O.Y.'nin de yaralı müdür yardımcısına yardım ettiği görüldü.