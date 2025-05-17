Karacabey'de Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ve bir yolcu yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Serdar B. idaresindeki 16 BYN 85 plakalı minibüs, Bayramdere Mahallesi'nde Dündar Efe (62) yönetimindeki 16 TG 120 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücülerden Dündar Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan minibüs sürücüsü Serdar B. ve aynı araçtaki Ömer E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel