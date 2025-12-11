Karaburun Sahili'nde 'Dalgakıran Projesi' başlıyor

ARNAVUTKÖY Belediyesi, Karaburun sahil şeridini hem doğal yapısıyla koruyacak hem de sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirecek kapsamlı bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Karaburun Kıyı Koruma Yapıları Projesi kapsamında ölçüm ve teknik çalışmalar başlarken, proje tamamlandığında Karaburun sahilinin daha güvenli, düzenli ve çok yönlü bir kıyı kullanımına kavuşması bekleniyor.

Karaburun sahil şeridinde hayata geçirilecek Kıyı Koruma Yapıları Projesi ile dalga etkisi kontrol altına alınacak, kıyı erozyonu önlenecek, vatandaşların güvenli şekilde denize girmesi sağlanacak. Proje kapsamında inşa edilecek ayrık dalgakıranlar, balıkçılık faaliyetlerini destekleyecek, dalga enerjisinden elektrik üretilecek ve sahile yeni rekreasyon alanları kazandırılacak.

Proje kapsamında Karaburun sahil şeridi boyunca ayrık nizamda toplam 5 adet dalgakıran inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 227 metre uzunluğunda 4 adet, 241 metre uzunluğunda 1 adet olmak üzere yaklaşık 1150 metre uzunluğunda kıyı koruma yapısı projelendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce inşa edilen mahmuz ve dalgakıranlarla uyumlu şekilde tasarlanan projede, sahilde mevcut bulunan ve yarım kalan mahmuz yapılarının kaldırılması da öngörülüyor. Böylece sahil şeridinde daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

BALIKÇILAR İÇİN DAHA GÜVENLİ VE VERİMLİ ALANLAR

Proje, Karaburun'da geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar için de önemli kazanımlar sunmayı amaçlıyor. Ayrık dalgakıranlar sayesinde deniz yüzeyindeki sert dalga hareketlerinin azaltılması, balıkçı teknelerinin kıyıya yaklaşmasını ve manevra yapmasını kolaylaştıracak.

Aynı zamanda dalgakıranların oluşturacağı daha sakin su alanlarının, balık popülasyonları için doğal bir yaşam ve barınma ortamı oluşturması; amatör ve profesyonel balıkçılık faaliyetlerinin daha güvenli ve verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Dalgakıranlar üzerinde planlanan balık tutma alanları da balıkçılar için yeni ve düzenli kullanım alanları sunacak.

DALGALAR ENERJİYE DÖNÜŞECEK

Ayrık nizamda inşa edilecek dalgakıranlar, yenilenebilir enerji üretimini de beraberinde getirecek. Dalgakıranlar üzerine yerleştirilecek dalga enerjisi elektrik santralleri ile denizin gücü temiz enerjiye dönüştürülecek. Proje, çevreye duyarlı yapısıyla ilçenin enerji ihtiyacına katkı sunarken sürdürülebilir şehircilik anlayışını da güçlendirecek.

ORTA DALGAKIRANDA YENİ BİR SOSYAL ODAK

Projede öne çıkan bir diğer unsur ise orta dalgakıran üzerinde planlanan kapsamlı rekreasyon alanı olacak. Diğer dalgakıranlara göre daha geniş tasarlanan ve 41 metre eninde projelendirilen orta dalgakırana, karadan yaklaşık 100 metrelik bir köprü ile ulaşılması hedefleniyor.

Bu alanda seyir terasları, balık tutma alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, spor alanları ve satış noktaları gibi birçok sosyal fonksiyon yer alacak. Alanın, Karaburun'un yeni cazibe merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

CANDAROĞLU: KARABURUN'U BÜTÜNCÜL BİR SAHİL KİMLİĞİNE KAVUŞTURUYORUZ

Karaburun Sahili'nde başlatılacak dalgakıran projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çalışmanın sahil bandını baştan sona kapsayan planlı bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Başkan Candaroğlu, dalgakıran projesiyle Karaburun sahilinin Millet Bahçesi, yürüyüş yolları ve Mavi Bayraklı plaj ile entegre edileceğini ifade ederek, "Denizi, yeşili ve sosyal yaşamı birlikte ele alan bu projeyle Karaburun sahilimiz yalnızca yaz aylarında kullanılan bir alan olmaktan çıkacak, yılın her döneminde yaşayan bir turizm cazibe merkezine dönüşecek" dedi.

Projeyle birlikte balıkçı barınağında yaşanan kumlaşma sorununun giderileceğini ve balıkçılar için daha güvenli çalışma alanları oluşturulacağını kaydeden Candaroğlu, dalgakıranlar üzerinde planlanan dalga enerjisi uygulamalarıyla yenilenebilir enerji üretiminin de hedeflendiğini belirtti.

Candaroğlu ayrıca, Karaburun'da Millet Bahçesi ikinci ve üçüncü etap çalışmalarının sürdüğünü, Tayakadın'dan Karaburun ve Yeniköy sahiline uzanacak yaklaşık 9,5 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı'ndan Mavi Bayraklı plaja yaklaşık 9 dakikada ulaşım sağlanacağını ifade etti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yürütülen Karaburun Kıyı Koruma Yapıları Projesi; kıyı güvenliğini artıran, balıkçılığı destekleyen, yenilenebilir enerji üreten ve sosyal yaşamı güçlendiren çok yönlü yapısıyla Karaburun sahilinde uzun vadeli bir dönüşüm hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karaburun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir sahil kimliğine kavuşacak.