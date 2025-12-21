Haberler

KBÜ'nün TÜBİTAK programlarına başvuru sayısı 755'e yükseldi
Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarına başvuru sayısının son 4 yılda 66'dan 755'e yükseldiğini duyurdu. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, artışın üniversitede geliştirdikleri proje kültürünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programlarına başvuru sayısı 4 yılda 66'dan 755'e ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarına yapılan başvuru sayısı son 4 yılda 11 kat artarak 66'dan 755'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, başvurulardaki artışın, üniversitede son yıllarda sistemli biçimde oluşturulan proje kültürünün somut göstergesi olduğunu bildirdi.

Üniversitelerinde araştırma ve proje üretimini stratejik bir öncelik olarak ele aldıklarını aktaran Kırışık, "Oluşturduğumuz proje geliştirme ekosistemi, akademik rehberlik faaliyetleri ve kurumsal destek mekanizmaları sayesinde öğrencilerimizin TÜBİTAK programlarına ilgisi her yıl artıyor. Lisans düzeyinde araştırma odaklı düşünme kültürünün güçlenmesi, üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesini doğrudan yükseltiyor. Proje temelli akademik yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
