KBÜ, THE 2026'da sosyal bilimlerde ilk kez Türkiye sıralamasına girdi

Karabük Üniversitesi, Times Higher Education 2026 alan sıralamalarında sosyal bilimlerde Türkiye sıralamasına girdi ve 30. oldu. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal bilimlere özel önem verdiklerini açıkladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education'ın (THE) 2026 alan sıralamalarında sosyal bilimlerde ilk kez Türkiye sıralamasına girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Türkiye'deki üniversiteler arasında, bilgisayar bilimlerinde 10'ncu, mühendislikte 21'nci, tıp ve sağlık bilimlerinde 27'nci sırada, sosyal bilimlerde ise ilk kez Türkiye sıralamasına girerek 30'ncu sırada yer aldı.

2024'de KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık öncülüğünde Karabük'te düzenlenen Sosyalfest, "Türkiye Sosyal Bilimler Hamlesi" vizyonuyla gençliği ve bilimi aynı zeminde buluşturan insan ve toplum merkezli bilim festivali olarak konumlandı.

KBÜ'nün sosyal bilimlerdeki yükselişinde belirleyici unsurlardan biri de Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) oldu.

21 Şubat 2024'te kurulan KAPGEM, kamu politikalarını analiz eden, uygulanabilir politika önerileri geliştiren ve raporlayan düşünce kuruluşu yaklaşımıyla çalışmalar yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, üniversitenin tüm disiplinlerde üretimi büyüten yaklaşımla ilerlediğini kaydetti.

Üniversite olarak akademik gelişimi tüm disiplinlerde bütüncül yaklaşımla ele aldıklarını belirten Kırışık, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal bilimler alanındaki akademik üretimi güçlendirmeye özel önem veriyoruz. Bu kapsamda üniversitemiz bünyesinde yürütülen yeni araştırma programları, toplumsal katkı projeleri ve sosyal bilim odaklı etkinliklerle bu alandaki görünürlüğümüzü üniversite genelinde artırıyoruz. THE sıralamalarında sosyal bilimler alanında ilk kez yer almamız, bu stratejik yaklaşımın uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu sonucu ortaya çıkaran tüm akademik kadromuzu, öğrencilerimizi ve ekip arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
