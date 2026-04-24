Karabük Üniversitesi'nden kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Turizm Fakültesi ile Turizm Araştırma Geliştirme Kulübü işbirliğinde "Çekirdekten Geleceğe Sürdürülebilir Barista Akademisi" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Üniversite Evi'ndeki etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 6. Dönem kapsamında düzenlendi.

Etkinlikte, KBÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İrfan Yurt ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yılmaz'ın eğitmenliğinde katılımcılara üçüncü nesil kahve demleme teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Program kapsamında "sıfır atık" yaklaşımı doğrultusunda kahve posalarının geri dönüşümüne yönelik uygulamalara da yer verilerdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, üniversite öğrenci topluluklarını destekleme programının geldiği noktaya dikkat çekerek, proje sayısı ve bütçedeki artışın önemli olduğunu belirtti.

Bugüne kadar 161 projenin hayata geçirildiğini aktaran Güven, hem Karabük'te hem de Türkiye genelinde önemli mali kaynağın kullanıldığını, desteklerin her geçen dönem artarak devam ettiğini kaydetti.

Program sonunda katılımcılara "katılım belgesi" verildi.

Karabük Üniversitesinden "Yenilikçi Benzen Giderim Projesi"

KBÜ'de yürütülen projeyle hava kirliliğinin bileşenlerinden olan benzenin giderilmesine yönelik yeni yaklaşım sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde "TÜBİTAK 1002 Atık Biyokütleden Derin Ötektik Çözücüler ile Zenginleştirilmiş Karbon Malzeme Sentezi ve Benzenin Gaz Ortamından Uzaklaştırılmasında Kullanımı" başlıklı araştırma projesi yürütülüyor.

Prof. Dr. Hamiyet Şahin Kol yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, atık biyokütleden elde edilen karbon bazlı malzemelerin geliştirilmesi ve performanslarının artırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda baobab meyvesi çekirdeklerinden elde edilen biyokarbonlar, derin ötektik çözücüler ile modifiye edilerek daha yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip malzemeler haline getiriliyor.

Çalışmada, KBÜ'den Prof. Dr. Mehmet Kuddusi Akalın ve Öğretim Görevlisi Ayşe Nihan Açıkkapı ile Kastamonu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kaan Işınkaralar'ın araştırmacı olarak yer aldığı, Fatıma Salah Eldın Ibrahim Elhag ve Yahia Bani Hani'nin ise bursiyer olarak katkı sunuyor.