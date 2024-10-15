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Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Üzerine Toplandı

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Üzerine Toplandı
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi üyeleriyle bir toplantı düzenleyerek Türkiye'de kamu politikaları konusundaki ihtiyaçları ve üniversitelerin rolünü vurguladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü (KAPGEM) üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAPGEM Değerlendirme Toplantısı Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, toplantıda Türkiye'de kamu politikaları konusundaki ihtiyaçlara dikkat çekildiğini belirtti.

Kamu politikalarının sağlık ve mühendislik gibi pek çok alanda uygulandığını bildiren Kırışık, " Türkiye'de kamu politikaları konusunda çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçların belirlenmesi ve düzenlenmesinde üniversiteler başlıca sorumluluğa sahip. Tüm alanlarda kamu politikaları uygulanıyor. Ancak bu politikaların nasıl şekillenmesi gerektiği, hangi konularda ne tür çalışmalar yapılması gerektiği üzerine üniversitelerin katkı sunması gerekiyor. Biz de bu çalışmayı KAPGEM ile başlatmış olduk." ifadelerini kullandı.

Kırışık, KAPGEM bünyesinde 15 çalışma masasının oluşturulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma masalarında projeler geliştirip raporlar hazırlayarak, bunları ilgili bakanlıklara, kurumlara sunabiliriz, Cumhurbaşkanımıza arz edebiliriz. Önümüzde büyük bir potansiyel var ve bu potansiyeli etkin şekilde kullanmak için çalışma ve gayret içinde olmalıyız. KAPGEM'in vizyonu Türkiye'nin güncel sorunlarını çözmek, güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarını tespit ederek bunları karşılayacak modelleri üretmek. Yine Türkiye'nin bu çağ içerisinde Türkiye Yüzyılı'nı yakalayabileceği bir projeksiyonu, bir kamu politikaları tasarımını oluşturmak. Bizim KAPGEM'in vizyonu bu."

Toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Üniversitesi KAPGEM Koordinatörü Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

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