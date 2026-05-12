Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Spor Aşkı Engel Tanımaz" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası kapsamındaki faaliyet, Safranbolu İlçe Stadyumu'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli spor faaliyetleri, uçurtma şenliği, ebru sanatı çalışmaları ve farklı sosyal aktiviteler gerçekleştirildi.

Faaliyete, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan katıldı.

Eskipazar sarı traverten taşı için İscehisar'a gezi düzenlendi

Coğrafi işaret tescilli Eskipazar sarı traverten taşının katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine inceleme gezisi düzenlendi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odasından (KTSO) yapılan açıklamaya göre, program kapsamında heyet, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Mermer Akademisi'nde inceleme yaptı.

Görüşmelerde doğal taş sektörüne yönelik üretim süreçleri, eğitim faaliyetleri, tasarım çalışmaları ve iyi uygulama örnekleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Gezi kapsamında bölgedeki sektör temsilcileri ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirildi.

Programa, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, KTSO Dış Ticaret ve Proje Geliştirme Uzmanı Tarık Özmen, KTSO Kurumsal İletişim Sorumlusu Türkay Başkaya ve ilgililer katıldı.