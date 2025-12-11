Haberler

Karabük'ten kısa kısa

Güncelleme:
Karabük'te, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan sözleşme kapsamında cimnastik salonunun inşasına başlandı.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'ün spor altyapısını güçlendirecek yatırımın hayata geçmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak, yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine imkan tanıyacak modern cimnastik salonunun Karabük'e kazandırıldığını aktaran Şahin, "Bu değerli proje için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. İnşallah kısa sürede tamamlanarak evlatlarımızın kullanımına açılacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da projenin gençlere yeni imkanlar sunacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karabük'ümüzde sporun her branşını destekleyen yatırımların artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Cimnastik salonunun tamamlanmasıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirebileceği modern bir alan daha şehrimize kazandırılmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise yatırımın Karabük'ün yükselen spor vizyonuyla uyumlu olduğunu ifade ederek, "Şehrimizin spor altyapısını güçlendiren bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimize yönelik her yatırım, geleceğimize yapılan en güçlü katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yortan'da TOKİ konutlarının temeli atıldı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesinde TOKİ tarafından 4 blok olarak inşa edilecek 64 konutluk projenin temeli atıldı.

Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, yaptığı yazılı açıklamada, konutların temelinin atılmasının belde için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Tiryaki, "Yortan'ımız için büyük bir adım attık. Vatandaşlarımızın daha güvenli, modern ve kaliteli yaşam alanlarına kavuşması adına hayata geçirilen 64 konutluk TOKİ projemizin temeli atıldı. Çalışmaların hızlı ilerlemesi için gerekli tüm takipleri sürdüreceğiz. İnşallah konutlarımızı kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında program düzenlendi

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İlçe Halk Kütüphanesinde program gerçekleştirildi.

Programda konuşan Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Abdülazim İbrahim, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yalnızca bir uluslararası sözleşme değil insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri tüm insanlığın ortak değeri haline getiren bir ilke metni olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından programa katılan davetliler, insan hakları bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasının önemine vurgu yaparak etkinliği değerlendirdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Faruk Yazgı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Yasin Aydın ile kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
title