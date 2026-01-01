Haberler

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Karabük Valisi, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile ve özel gereksinimli kamu personeli idari izinli sayılacak.

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don ve buzlanma ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla pazartesi, salı ve çarşamba günü eğitime ara verilmişti.

