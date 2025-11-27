Haberler

Karabük'te Yenişehir Camisi İçin Restorasyon Projesi Başlatıldı

Güncelleme:
Karabük Belediyesi, 1941 yılında inşa edilen Yenişehir Camisi'nde kapsamlı bir restorasyon ve çevre düzenleme çalışmasına başladı. Projeyle caminin tarihi yapısının korunması ve modern kullanım alanları oluşturulması amaçlanıyor.

Karabük Belediyesi, 1941 yılında yapılan Yenişehir Camisi'nde kapsamlı restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, caminin tarihi yapısını koruyarak modern bir kullanım alanı oluşturulması hedeflenen proje kapsamında çevre yenileniyor.

Çalışmalar, cami bahçesi, yürüyüş yolları, oturma alanları, ışıklandırma düzenlemeleri, yeşillendirme ve sosyal kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesini kapsıyor.

Projeyle vatandaşların hem ibadet öncesinde hem de sonrasında huzur içinde vakit geçirebileceği, daha estetik ve düzenli alan oluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, başlattıkları restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla, caminin tarihi dokusuna yakışır bir çevre oluşturduklarını aktararak, "Vatandaşlarımızın daha konforlu, düzenli ve huzurlu bir alana kavuşmasını hedefliyoruz. Millet bahçesinin de tamamlanmasıyla cami çevresi, abdesthane ve peyzaj düzenlemeleriyle eksiksiz bir yapıya kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Haberler.com
