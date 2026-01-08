Haberler

Karabük'te kaval kemiği kırılan karaca ameliyat edildi

Güncelleme:
Karabük-Ovacık kara yolunda araç çarpması sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı ve tedavi için Karabük Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Karacanın kaval kemiğindeki kırığa ortopedi operasyonu yapıldı.

Karabük'te aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı.

Karabük-Ovacık kara yolunda karaca araç çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karaca, ekiplerce alınarak Karabük Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Karacanın kaval kemiğindeki açık parçalı kırık, ortopedi operasyonuyla vida plak sistemi uygulanarak stabil hale getirildi.

Ameliyat edilen ve gözetim altında tutulan karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
