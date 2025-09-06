Haberler

Karabük'te Yangın Güvenlik Kamerasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yangın, nedeniyle evin çatısından dumanlar yükselirken, yangın ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Tayyip köyünde dün çıkan yangının güvenlik kamerası görüntülerinde, ahşap yapının çatı kısmından dumanların çıktığı görülüyor.

Görüntülerde, yardıma gelen kişinin pencerelere merdiven uzatarak evin içini kontrol etmesi yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, kısa sürede evi saran alevlere hortumla su sıkılmaya çalışıldığı görülüyor.

Tayyip köyünde dün bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, orman işletme ve itfaiye ekipleri ile söndürme helikopterinin katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Aleyna Tilki: Her gün pedagoga ifade veriyordum, üç bakanlık devreye girdi

Bilinmeyen hastalığını açıkladı: Bedenim tamamen kilitlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasancan Kaya'nın Konuşanlar'dan kazanacağı dev ücret belli oldu

Yeni adresinde kazanacağı ücret dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.