Karabük'te Yangın Güvenlik Kamerasında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Tayyip köyünde dün çıkan yangının güvenlik kamerası görüntülerinde, ahşap yapının çatı kısmından dumanların çıktığı görülüyor.

Görüntülerde, yardıma gelen kişinin pencerelere merdiven uzatarak evin içini kontrol etmesi yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, kısa sürede evi saran alevlere hortumla su sıkılmaya çalışıldığı görülüyor.

Tayyip köyünde dün bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, orman işletme ve itfaiye ekipleri ile söndürme helikopterinin katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştı.