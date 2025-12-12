Haberler

Karabük'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Karabük'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Güncelleme:
Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından yangın çıkan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesine rağmen kullanılamaz duruma geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç Yortan Beldesinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan inip durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
