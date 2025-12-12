Karabük'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç Yortan Beldesinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan inip durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.