Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Beydini köyünde çıkan yangında, İ.Ö'ye ait 2 katlı ahşap ev tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri de sevk edildi. AK Parti Milletvekili Cem Şahin ve Kaymakam Öznur Güler Kıyak yangın bölgesini ziyaret etti.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Beydini köyünde İ.Ö'ye ait 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz