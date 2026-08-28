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Safranbolu'da Hatalı Sollama Kamerada

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde virajlı yolda hatalı sollama yapan otomobilin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde virajlı yolda hatalı sollama yapan otomobilin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Mimar Sinan Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, virajlı yolda kamyonu solladı.

Bu sırada karşı yönden gelen araç, otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Otomobilin virajlı yolda hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kayıt altına alındı.

Kaynak: AA
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