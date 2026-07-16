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Kıbrıs Gazisi Cemal Biçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cemal Biçer'in cenazesi toprağa verildi.

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cemal Biçer'in cenazesi toprağa verildi.

Biçer'in cenazesi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra, Türk bayrağına sarılı tabutu merkez Burunsuz köyü Çay Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Biçer'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Burunsuz köyü mezarlığına defnedildi.

Törene, Biçer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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